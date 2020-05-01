В Зеленой роще Екатеринбурга завершили земляные работы по прокладке кабеля для элементов освещения

18:17 | 27.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ход реконструкции парка «Зеленая роща» в сегодня, 27 мая, проверил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов совместно с членами Экологического совета. На территории уже завершились все земляные работы, связанные с прокладкой кабеля для элементов освещения, а также начались работы по прокладке дорожек.



В парк также завезли более 3 тысяч кубометров земли из 8. Отмечается, что в Зеленой роще отлично прижились 610 сосен, высаженные осенью 2019 года. К счастью, они не пострадали от недавнего урагана. Несколько поврежденных деревьев в парке приняли решение снести.



Планируется, что горожане смогут вновь гулять по Зеленой роще в октябре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»