Ещё 235 жителей Свердловской области заразились коронавирусом

12:35 | 27.05.2020

Фото: Globallookpress

За последние сутки 235 жителей Свердловской области заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный Оперштаб по борьбе с распространением инфекции.



Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, посёлка Уральский, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Талицкого городского округа, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.



Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4425 человек, заболевших COVID-19. При этом еще один человек с подтвержденным коронавирусом скончался за последние сутки. Теперь число летальных случаев составляет 21.



Во всей России за последние сутки зарегистрировали 8338 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 370 680 россиян.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»