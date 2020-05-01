В Свердловской области ещё 207 человек заразились коронавирусом

12:38 | 26.05.2020

Фото: АГН «Москва»

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 4190 человек.



Вирус был лабораторно подтвержден специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+166), Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.



Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53. 34 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях больниц, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



За минувшие сутки из больниц выписано 229 человек. Всего уральские врачи вылечили 1499 пациентов.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19 – общее число достигло 20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»