Коронавирус подтвердили еще у 171 жителя Свердловской области. Двое умерли

12:35 | 23.05.2020

Фото: Andrew Theodorakis

В Свердловской области за прошедшие сутки подтвердили еще 171 случай заражения коронавирусной инфекцией.



Таким образом, количество заболевших COVID-19 в регионе выросло до 3614.



Кроме того, смерть от коронавируса подтверждена у еще двух человек. Всего за время пандемии от COVID-19 в регионе умерли 14 человек.



«Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга (+96), Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Ивдельского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов. Также в статистике - один случай заболевания постояльца одного из обсерваторов», - сообщает региональный Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



В России за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 9434 человек в 84 регионах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»