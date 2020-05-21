В Свердловской области ещё 135 человек заразились коронавирусом

12:35 | 22.05.2020

Фото: Известия

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 3443 человек.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга (+85), Дегтярска, Верхней Пышмы, Богдановича, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Бисертского городского округа, Верхнего Дуброво, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Новой Ляли, Ревды, Серова, Талицкого и Сысертского городских округов, а также у одного жителя другого региона России.



Врачи оценивают состояние 11 пациентов как тяжелое, 94 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано еще 87 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 1063 человека.



Зафиксировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»