Инспекторы ГИБДД под видом пассажиров проверили маршрутки в Екатеринбурге (ФОТО)

По словам кондукторов, они проводят обработку салона почти каждый час

В Екатеринбурге прошла масштабная проверка общественного коммерческого транспорта, инициированная городской ГИБДД. В мероприятии также приняли участие сотрудники муниципальной транспортной инспекции и Уральского управления Ространснадзора, которые выявили ряд нарушений.Под проверку попал маршрут №056 («Уралобувь» - «Сосновый бор»), на который поступали жалобы от пассажиров. Его обслуживает транспортная компания «Декар-Бас».Инспекторы отдела технического надзора ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу проконтролировали в ходе негласного контроля, как водители соблюдают Правила дорожного движения как по ходу маршрута, притворившись обычными пассажирами в гражданской одежде, так и на конечной остановке, проверив техническое состояние транспортных средств.Как показала проверка, не все водители маршруток соблюдают ПДД. Так, например, они не считают нужным пользоваться ремнями безопасности. Один водитель также попался на движении с открытыми дверями, другой за подачу звукового сигнала без необходимости – нервным нажатием на клаксон он пытался поторопить впереди стоящего коллегу, который не спешил уезжать с остановки.Также инспекторами ГИБДД было выявлено 5 нарушений, касающихся технической неисправности транспортных средств. По линии Ространснадзора выявлено одно нарушение – на лобовом стекле автобуса оказалась трещина, теперь механику, выпустившему автобус на линию, грозит штраф. Муниципальная транспортная комиссия, в свою очередь, решает вопрос о привлечении должностных лиц перевозчика к ответственности за санитарное состояние ТС – кузов автобусов в грязи, внутри валяются канистры и швабры.Кроме этого, двое водителей маршруток были без масок, хотя работодатель обеспечил работников средствами индивидуальной защиты. По словам водителей, в масках сложно дышать, поэтому они ими не пользуются. Инспекторы ГИБДД сделали замечание кондукторам также и за то, что они не обращаются к пассажирам с просьбой надеть маски – половина из них не считает нужным выполнять указания санврачей.Как рассказал старший государственный инспектор отдела технадзора ГИБДД Екатеринбурга Владимир Лазукин, ранее данный перевозчик уже подвергался проверкам неоднократно, тем не менее нарушения имеют место быть и сейчас. По его словам, если сравнивать ситуацию на рынке пассажирских перевозок, которая наблюдалась еще в 2015-2016 годах, то сейчас улучшения наблюдаются значительные – транспортные компании обновили автопарк, проводят профбеседы с водителями.Напомним, что подобные проверки сотрудниками ГИБДД проводятся на регулярной основе. Водители, не являющиеся гражданами Российской Федерации и привлекающиеся к административной ответственности боятся даже не столько уплаты штрафов, сколько запрета на въезд на территорию в РФ. Так, согласно федеральному законодательству, в случае привлечения к административной ответственности два и более раза в течение одного года сотрудниками Управления по вопросам миграции решается вопрос о запрете на въезд в Россию, а в отдельных случаях аннулируются разрешение на временное проживание или вид на жительство.