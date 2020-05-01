В Ревде пятнадцатилетний школьник помог спасти из горящей квартиры старушку

18:06 | 20.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Ревде пятнадцатилетний школьник, сотрудники полиции и Росгвардии спасли из горящей квартиры старушку, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Ильяс Ахматгалиев увидел дым, идущий из открытых окон дома, когда находился на улице. Юноша зашел и стал стучаться в квартиру, но пожилая 82-летняя женщина объяснила ему, что не может открыть дверь. Тогда Ильяс залез в квартиру через окно и, поняв, что одному с тушением ему не справиться, позвал на помощь мимо проходивших мужчин. Оказалось, что это были инспектор ДПС младший лейтенант полиции Андрей Шипицын и водитель вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Дмитрий Павлов.



До прибытия пожарных мужчины и юноша нашли в задымленной квартире женщину, довели её до окна в кухне. Пожарные, подъехавшие к этому времени к дому, помогли при помощи лестницы спасти старушку.



Женщина в ходе происшествия не пострадала. Сейчас в ГУ МЧС рассматривают вопрос о представлении участников спасения старушки к наградам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»