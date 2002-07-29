Новости дня
17:56 | 20.05.2020
Фото: zg66.ru
ЕТК расширил график опрессовок в Екатеринбурге
График проведения гидравлических испытаний в локальных зонах:
1. Октябрьский район, котельные ПАО «Т Плюс»:
- Ремонтный,10 п. Исток – 20-22.05.20
- Каменотесов,11а – 15-16.06.20
- Базовый,62б – 06-07.07.20
- Аграрная,67а – 18.05.20
- Петропаловская,45а – 19.05.20
- Луганская,27 – 25-26.05.20
- Бахчиванджи,40а п. Кольцово 19-22.05.20
Ведомственные котельные:
- Каменотесов,11а(блочная) (МУП «Екатеринбургэнерго») – 17-18.06.20
- ОАО НПП «Старт» – 25.05.20
- ООО Свердловский комбинат хлебопродуктов» – 25.05.20
- Бахчиванджи, 39 (АО «ГУ «ЖКХ)» – 29.05.20
- ОАО «УЗГА» – 01.06.20
2. Верх-Исетский район, котельные ПАО «Т Плюс»:
- Удельная,8б п. Широкая речка – 25-26.05.20
- Медный,1 п. Медный – 18-19.05.20
- Новомосковский тракт, 22км – 20-21.05.20
- ведомственные котельные:
- Водонасосная,9 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 03-04.06.20
- Малый конный,11а (МУП «Екатеринбургэнерго») – 27-28.05.20
- ЗАО МК «Уралметпром» – 09.06.20, 08.07.20, 25.08.20
3. Кировский район, котельные ПАО «Т Плюс»:
- Мурзинская,1б п. Калиновка – 25-26.05.20
- Проезжая,173а – 29.07-11.08.20
- Верстовая,2а п. Садовый – 28.05.20
- Изоплитная,23 – 18-20.05.20
- Краснодарская,34а п. Шарташ – 21-22.05.20
- Первомайская,71б – 28-29.05.20
Ведомственные котельные:
- Вишневая, 1 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 24-25.06.20
- ОАО УПП «Вектор» – май, август 2020г
- ЭПК УрФУ – 19-22.05.20
- ФГУП «УЭМЗ» – 15.05-10.09.20
4. Железнодорожный район, котельные ПАО «Т Плюс»:
- Минометчиков,13 – 25-27.05.20
- Мира,27а п. Северка – 21-22.05.20
- Комсомольская,16а п. Северка – 19-20.05.20
- Решетская,51 – 25.05.20
- Решетская,55 – 26.05.20
- Школьная,4 п .Шувакиш – 19.05.20
- Стрелочников,6а п. Северка – 18.05.20
- Привокзальная, 17а п. Шувакиш – 19.05.20
- Кишиневская,56 – 26-28.05.20
- Коуровская,22а – 18-19.05.20
Ведомственные котельные: ОАО «СПРМЗ «Ремпутьмаш» – 15.05-30.06.20
5. Чкаловский район, котельные, ТЭЦ ПАО «Т Плюс»:
- Жуковского,1 – 18-19.05.20
- Бисертская,132 – 01-02.06.20
- Алтайская,64а – 29-30.06.20
- Ушакова,23б п. Рудный – 15-16.06.20
- Ленина,50 п. Горный щит – 25-28.05.20
- Животноводов,16а – 01-04.06.20
- Центральная,12б п. Широкая речка – 08-11.06.20
- КЭЧ в/ч97601 п. Широкая речка – 08-11.06.20
- Школьная,9а ст. Сысерть – 25-29.05.20
- Садовая,8а п. Шабровский – 01-05.06.20
- Бисертская,1 – 24-25.06.20
- ТЭЦ-19 Окраинная,48 – 19-21.05.20
Ведомственные котельные:
- Новостроя,5 (МУП «Екатеринбургэнерго») – 20-21.05.20
- Ленина,1а п. Шабровский (МУП «Екатеринбургэнерго») – 17-18.06.20
- ООО «ТЭК Чкаловский» – 06-07.07.20
- ООО «ХиммашЭнерго» – 26.05.20
- ОАО «ЗКИ» –29.07-02.08.20
6. Ленинский район, котельные ПАО «Т Плюс»: Складской, 4 – 06-07.05.20, 12-14.08.20
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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