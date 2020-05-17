Еще 8926 россиян заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2836 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.