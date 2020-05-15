В Екатеринбурге на складе компании «Красное и белое» массовая вспышка COVID-19

15:24 | 16.05.2020

Фото: Новый День

В Екатеринбурге на складе продукции сети магазинов «Красное и белое» произошла вспышка COVID-19. Коронавирус был выявлен у 24 сотрудников склада. Об этом рассказали в оперативном штабе по Свердловской области. Склад закрыт на карантин.



«Роспотребнадзором введены карантинные меры в складских помещениях, где в общей сложности у 24 сотрудников лабораторно подтвержден COVID-19. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения инфекции среди работников», — сообщили в оперативном штабе.



В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводится тестирование и изоляция сотрудников компании, контактировавших с заразившимися. В помещениях, в которых работали заболевшие, проводится дезинфекция.



Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 2571 человек. Сегодня же оперативный штаб подтвердил еще одну смерть от коронавируса в Свердловской области. Всего от COVID-19 в регионе умерло шесть человек.



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