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12:38 | 16.05.2020

В Свердловской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2571 человек.

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга (+67), Артемовского, Белоярского городских округов, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Верх-Нейвинского, Сухого Лога, Ирбита и Ирбитского района, Рефтинского, Серовского городского округа, Уральского. Также в статистику включены два случая заболевания жителями других регионов страны.

Оперативный штаб подтвердил еще одну смерть от коронавируса в Свердловской области. Таким образом, в регионе с диагнозом COVID-19 скончались шесть человек.

Состояние 14 человек, находящихся в больницах, врачи оценивают как тяжелое, 44 – как средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Выписано из больниц 78 человек. Всего уральские врачи вылечили 704 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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