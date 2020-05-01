В отношении нарушителя самоизоляции, оскорбившего полицейского, в Екатеринбурге заведено уголовное дело

15:58 | 15.05.2020

Фото: 78.ru

В Екатеринбурге в отношении местного жителя заведено уголовное дело. Мужчина нарушил режим самоизоляции и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал насилием и оскорблял представителей правоохранительных органов.



Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, инцидент произошел 10 мая, когда сотрудники полиции проводили рейд по предупреждению нарушений режима самоизоляции. Компания мужчин распивала спиртные напитки на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице Кузнецова. Ни один из участников импровизированного застолья не надел индивидуальное средство защиты – маску – от коронавируса.



В то время, как сотрудники полиции устанавливали личности собравшихся, один из компании начал проявлять агрессию в отношении стражей порядка: одного из полицейских он пытался ударить, второго – оскорбил в присутствии всех фигурантов нецензурной бранью.



Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Обвиняемый находится под домашним арестом, а представители правоохранительных органов собирают данные и закрепляют доказательственную базу. Отмечается, что СКР обращался в суд с ходатайством о заключении дебошира под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»