В Свердловской области экс-руководитель местного отделения почты России обвиняется в хищении 200 тысяч рублей

12:49 | 13.05.2020

Фото: pravdaurfo.ru

Прокуратура Слободо-Туринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя местного отделения почтовой связи. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемая, в 2018 году занимавшая пост начальника отделения почтовой связи «Храмцово» Управления федеральной почтовой связи Свердловской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», задумала преступный план по похищению денежных средств и материальных ценностей у граждан и организации, в которой работала. Она систематически присваивала себе товарно-материальные ценности и денежные средства, в том числе бюджетные, необходимые для выплаты компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



В результате, злоумышленнице удалось нанести материальный ущерб почтовому отделению на сумму свыше 174 тысяч рублей и администрации Слободо-Туринского муниципального района – на сумму свыше 26 тысяч рублей (в части хищения бюджетных средств, подлежащих выплате гражданам).



В соответствие с санкцией статьи УК женщине грозит наказание до шести лет лишения свободы.



УФПС Свердловской области сообщает, что факт хищения бывшего начальника ОПС Хромцово был выявлен в ходе ревизионной проверки сотрудниками Ирбитского почтамта. После чего материалы дела были переданы в правоохранительные органы, а начальник отделения был сразу же отстранён от работы. Почта России проводит системную работу с целью выявления недобросовестного поведения сотрудников и предотвращения потенциальных случаев злоупотребления служебным положением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»