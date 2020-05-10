Владимир Путин заявил о завершении единого периода нерабочих дней

18:50 | 11.05.2020

Сегодня президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается. Однако сниматься ограничения будут медленно.



– У периода выхода из режима ограничений есть свои условия. Нужно делать это последовательно, осторожно. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Но борьба с инфекцией не завершается. Нельзя допустить срыва и отката назад. Необходимо сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные меры в регионах, – сообщает Путин.



Также президент РФ продлил полномочия субъектов. Он отметил, что у нас большая страна, ситуация везде разная, нельзя руководствоваться общей калькой. Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о том, как и в какой последовательности эти меры можно смягчать или ужесточать.



– Исключаются любые массовые мероприятия. Организации должны строго выполнять санитарные правила. режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, – добавил президент РФ.



Владимир Путин отмечает, что работу продолжат все государственные и муниципальные органы власти, все предприятия «непрерывного цикла». Кроме того, с 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы в энергетике, связи, других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями. Однако у руководителей регионов остается право ограничивать или приостанавливать деятельность предприятий. По словам президента РФ, зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»