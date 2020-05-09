Из свердловского обсерватора выпустили часть изолированных вахтовиков

17:45 | 10.05.2020

Фото: prizyv.ru



Часть вахтовиков, изолированных из-за COVID-19 в санатории «Обуховский» под Екатеринбургом выпустили. Об этом сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный оперштаб.



Санаторий «Обуховский» находится в 130 км от Екатеринбурга. Работники прибыли туда из Мурманска, после чего их тут же изолировали. У всех отправленных домой тест на коронавирус дал отрицательный результат.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»