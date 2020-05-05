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15:16 | 10.05.2020
Фото: скриншот «Яндекс.Карты»
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает оставаться низким
В Верхней Пышме ситуация лучше, там индекс равен 2,8, а в Березовском 2,6. Хуже всего в Свердловской области режим самоизоляции соблюдают жители Ревды: индекс равен 2,1.
Напомним, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 1844 случая COVID-19, только за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 139 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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