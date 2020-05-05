Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает оставаться низким

15:16 | 10.05.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге индекс самоизоляции продолжает оставаться низким. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на данный момент он равен 2,7.



В Верхней Пышме ситуация лучше, там индекс равен 2,8, а в Березовском 2,6. Хуже всего в Свердловской области режим самоизоляции соблюдают жители Ревды: индекс равен 2,1.



Напомним, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 1844 случая COVID-19, только за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 139 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»