В Свердловской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 139

12:51 | 10.05.2020

Фото: 31tv.ru

За сутки врачи Свердловской области обнаружили COVID-19 ещё у 139 человек, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга (+95), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа.



Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.



Также за сутки врачи выписали из больниц 26 человек. Общее количество выздоровевших пациентов - 350.



В России за сутки выявлено 11012 случаев COVID-19. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 209688 человек, 34306 из которых уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»