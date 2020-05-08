Ещё у 121 человека в Свердловской области подтвердился коронавирус

12:47 | 9.05.2020

Фото: gorobzor.ru

В Свердловской области за последние сутки врачи подтвердили 121 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Диагноз подтвержден специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+93), Артинского, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артемовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа, сообщает региональный оперштаб.



Состояние 12-ти госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.



Всего на сегодняшний день из больниц выписано 324 человека, за последние сутки - 32.



В России за последние сутки зарегистрировано 10817 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, при этом выписано по выздоровлению 5308 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»