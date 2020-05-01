Роспотребнадзор предоставил рекомендации по поэтапному снятию ограничений

18:55 | 6.05.2020

Роспотребнадзор предоставил методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных для борьбы с распространением с коронавирусом. Решение о снятии ограничений будет принимать глава региона уже с 12 мая, однако при ухудшении эпидобстановки их могут возобновить.



На совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в связи с распространением COVID-19 главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в основе решений будет лежать анализ трех типов данных: оценка темпа прироста числа новых случаев коронавируса, свободный коечный фонд для госпитализации в районе и показатель охвата тестированием.



Для снятия ограничений предлагается три этапа:



Первый: расширение перечня общественных мест, разрешенных к посещению, за счет занятий физкультурой на открытых спортплощадках. Откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг, разрешат прогулки с детьми.



Второй: разрешаются прогулки с членами семьи, при ограничении по числу посетителей открываются объекты сферы торговли и услуг большей площади, начинают работу образовательные организации – школы и сады.



Третий: открываются парки и скверы при соблюдении социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»