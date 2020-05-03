Новости дня
17:11 | 4.05.2020
Фото: pravdapfo.ru
Из-за обещанных президентом денег бригады скорой помощи в Нижнем Тагиле поделили на «коронавирусные» и не очень
Напомним, президент РФ пообещал медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, стимулирующие выплаты. Так, у врачей скорой медицинской помощи такая надбавка должна составлять 50 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и водителей — 25 тысяч рублей. Однако, система распределения выплат, принятая на станции скорой помощи Нижнего Тагила, не позволит этого сделать. Что, безусловно, кажется сотрудникам скорой помощи странным и несправедливым.
Выплачивать деньги, обещанные президентом, всем сотрудникам «скорой» чиновники Нижнего Тагила, очевидно, посчитали расточительством и, поделили бригады скорой помощи на тех, кто работает с коронавирусными больными и на тех, кто, по мнению чиновников, отношения к коронавирусным пациентам не имеет.
Так, в каждой смене подстанции скорой помощи выделены две бригады медиков, которые занимаются только пациентами с подозрением на коронавирус. Выводы, к какой группе относится пациент, очевидно, делаются на основании телефонного опроса при звонке в диспетчерскую «скорой». Если, человек приехал из неблагополучного региона или страны, или анализы на COVID-19 у него оказались положительными – к нему едет специальная бригада. Если таковых факторов риска нет – обычная.
Как рассказали работники «скорой» журналистам ИА «Все новости», за месяц такая «спецбригада» может выехать на вызов всего один раз, чтобы только транспортировать человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницу. Эти бригады полностью обеспечены защитными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и доплаты они получают. А вот другие бригады скорой помощи, которые ездят на вызовы к пациентам с лихорадкой, пневмонией, вирусными инфекциями и ОРВИ, просто в карте таких больных не указано подозрение на коронавирус, средств защиты, кроме масок и перчаток, не имеют, и доплат им никаких не получают.
Стоит отметить, что пациентов с пневмонией, коих в городе не убавилось, везут на Вагонку в больницу №1, которую на время пандемии коронавируса перепрофилировали под лечение только этого заболевания, и вполне может оказаться, что кто-то из них болен COVID-19. Как отличить пневмонию, вызванную коронавирусом, от «обычной», до забора анализа у пациента, медики не понимают.
Соответственно, такое положение дел медиков «скорой» не устраивает.
«Все остальные бригады негодуют, что риска у них ничуть не меньше, а даже больше, а доплат и средств защиты – нет. Сделано это наверняка и для экономии СИЗ, которых всегда не хватает, и для экономии денег: зачем платить 20 бригадам, когда можно заплатить двум», — возмущаются они.
Кроме того, до последнего времени бригады скорой помощи, определенные под работу с коронавирусными пациентами, находились в одной подстанции с остальными и легко могли стать источниками распространения инфекции. Только после возмущения остальных сотрудников их перевели в другую подстанцию, расположенную на улице Ермака.
Редакция ИА «Все новости» сделала запрос в региональный Минздрав, но оттуда их переадресовали в оперативный штаб Свердловской области, а там пообещали подготовить ответ позднее.
© «Вечерние ведомости»
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