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17:11 | 4.05.2020

Фото: pravdapfo.ru

Из-за обещанных президентом денег бригады скорой помощи в Нижнем Тагиле поделили на «коронавирусные» и не очень

Медперсонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила жалуется на отсутствие средств индивидуальной защиты и обещанных президентом доплат за работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Деньги, судя по ситуации, выплатят далеко не всем. Причиной такого положения дел стала система распределения выплат, принятая на станции скорой помощи Нижнего Тагила. Об этом пишет ИА «Все новости».

Напомним, президент РФ пообещал медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, стимулирующие выплаты. Так, у врачей скорой медицинской помощи такая надбавка должна составлять 50 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и водителей — 25 тысяч рублей. Однако, система распределения выплат, принятая на станции скорой помощи Нижнего Тагила, не позволит этого сделать. Что, безусловно, кажется сотрудникам скорой помощи странным и несправедливым.

Выплачивать деньги, обещанные президентом, всем сотрудникам «скорой» чиновники Нижнего Тагила, очевидно, посчитали расточительством и, поделили бригады скорой помощи на тех, кто работает с коронавирусными больными и на тех, кто, по мнению чиновников, отношения к коронавирусным пациентам не имеет.

Так, в каждой смене подстанции скорой помощи выделены две бригады медиков, которые занимаются только пациентами с подозрением на коронавирус. Выводы, к какой группе относится пациент, очевидно, делаются на основании телефонного опроса при звонке в диспетчерскую «скорой». Если, человек приехал из неблагополучного региона или страны, или анализы на COVID-19 у него оказались положительными – к нему едет специальная бригада. Если таковых факторов риска нет – обычная.

Как рассказали работники «скорой» журналистам ИА «Все новости», за месяц такая «спецбригада» может выехать на вызов всего один раз, чтобы только транспортировать человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницу. Эти бригады полностью обеспечены защитными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и доплаты они получают. А вот другие бригады скорой помощи, которые ездят на вызовы к пациентам с лихорадкой, пневмонией, вирусными инфекциями и ОРВИ, просто в карте таких больных не указано подозрение на коронавирус, средств защиты, кроме масок и перчаток, не имеют, и доплат им никаких не получают.

Стоит отметить, что пациентов с пневмонией, коих в городе не убавилось, везут на Вагонку в больницу №1, которую на время пандемии коронавируса перепрофилировали под лечение только этого заболевания, и вполне может оказаться, что кто-то из них болен COVID-19. Как отличить пневмонию, вызванную коронавирусом, от «обычной», до забора анализа у пациента, медики не понимают.

Соответственно, такое положение дел медиков «скорой» не устраивает.

«Все остальные бригады негодуют, что риска у них ничуть не меньше, а даже больше, а доплат и средств защиты – нет. Сделано это наверняка и для экономии СИЗ, которых всегда не хватает, и для экономии денег: зачем платить 20 бригадам, когда можно заплатить двум», — возмущаются они.

Кроме того, до последнего времени бригады скорой помощи, определенные под работу с коронавирусными пациентами, находились в одной подстанции с остальными и легко могли стать источниками распространения инфекции. Только после возмущения остальных сотрудников их перевели в другую подстанцию, расположенную на улице Ермака.

Редакция ИА «Все новости» сделала запрос в региональный Минздрав, но оттуда их переадресовали в оперативный штаб Свердловской области, а там пообещали подготовить ответ позднее.

© «Вечерние ведомости»

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