Новости дня
12:30 | 3.05.2020
В Свердловской области ещё 75 человек заразились Covid-19
Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» коронавирус зафиксирован у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска.
Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Выписано ещё семь человек. Больницы покинули уже 160 пациентов.
В России за сутки подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Зафиксировано 58 новых летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Выписано по выздоровлению ещё 1626 человек (общее число достигло 16 639).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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