В Свердловской области ещё 75 человек заразились Covid-19

12:30 | 3.05.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых в регионе составило 1091 человек.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» коронавирус зафиксирован у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска.



Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано ещё семь человек. Больницы покинули уже 160 пациентов.



В России за сутки подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Зафиксировано 58 новых летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Выписано по выздоровлению ещё 1626 человек (общее число достигло 16 639).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»