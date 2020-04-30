В Свердловской области за месяц потушили 41 лесной пожар

18:47 | 1.05.2020

Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

На территории Уральского федерального округа с 1 по 30 апреля было потушено 263 лесных пожара, из них 41 возгорание произошло в Свердловской области.



– Населенные пункты, дачные сообщества и объекты экономики от лесных пожаров в России не пострадали. Все случаи перехода огня природных пожаров на дома и дачи возникли от палов сухой травы на полях, приусадебных участках, в степях и других нелесных землях, – рассказали в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.



Сейчас лесопожарные службы тушат 56 лесных пожаров на площади около 60 тысяч га в 10 регионах страны: Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Амурской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, Тыва, Еврейской автономной области.



Кроме того, 388 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны отправились оказывать помощь Забайкальскому и Красноярскому краям, а также Амурской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»