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18:47 | 1.05.2020
Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
В Свердловской области за месяц потушили 41 лесной пожар
– Населенные пункты, дачные сообщества и объекты экономики от лесных пожаров в России не пострадали. Все случаи перехода огня природных пожаров на дома и дачи возникли от палов сухой травы на полях, приусадебных участках, в степях и других нелесных землях, – рассказали в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.
Сейчас лесопожарные службы тушат 56 лесных пожаров на площади около 60 тысяч га в 10 регионах страны: Забайкальском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Амурской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, Тыва, Еврейской автономной области.
Кроме того, 388 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны отправились оказывать помощь Забайкальскому и Красноярскому краям, а также Амурской области.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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