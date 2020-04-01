В Свердловской области COVID-19 подозревают у 620 человек

19:21 | 30.04.2020

Фото: markets.businessinsider.com

В стационарах Свердловской области находится 620 человек с подозрением на коронавирус, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Отметим также, что по данным на 30 апреля, в области под медицинским наблюдением находится 17051 гражданин.



Напомним, что в регионе лабораторно подтверждено 703 случая COVID-19, при этом 92 человека уже здоровы и выписаны из больниц. Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге – 512 случаев. Также COVID-19 выявили медки Полевского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Камышлова, Ревды, Серова, Заречного, Каменска-Уральского, Асбеста, Верхней Пышмы, Арамиля, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Сысерти, Артемовского, Тавды, Верхнего Тагила, Березовского, Ачита, Режа, Богдановича, Дегтярска, Новой Ляли, Тугулыма, Краснотурьинска, Алапаевска, Ирбита, Белоярского, Нижнесергинского, Красноуфимского, Камышловского, Каменского и Пышминского районов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»