Школьники Свердловской области будут учиться в период с 6 по 8 мая

17:46 | 30.04.2020

Фото: dobrinka.bezformata.com

В министерстве образования Свердловской области приняли решение о признании 6, 7 и 8 мая учебными днями. Помимо прочего, департамент образования администрации Екатеринбурга призывают школы перейти на пятидневную учебную неделю с использованием дистанционных технологий в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.



Как рассказали в департаменте, руководители образовательных учреждений проинформированы, однако, будучи отдельными юридическими лицами, они имеют право самостоятельного принятия решения касательно проведения занятий с учетом календарно-учебных графиков на 2019/2020 учебный год. При этом в эти дни рекомендуется снизить учебную нагрузку на детей.



Также в период с 6 по 8 мая для работающих родителей будут открыты дежурные группы в детсадах.



Напомним, в начале апреля Минпросвещения РФ позволило региональным школам досрочно завершить учебный год для учеников 1-х - 8-х классов при необходимости. В таком случае, неосвоенные части учебных программ должны быть перенесены на следующий год.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»