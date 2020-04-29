В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

12:37 | 30.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 74 случая заражение коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.



Заражение подтверждено специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Первоуральска, Пышминского городского округа. Также среди заболевших – 7 жителей других регионов России.



Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано еще 10 человек – врачи помогли вылечиться уже 125 пациентам.



За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число зараженных достигло 106 498. Скончались 1 073 (+101). Выздоровели 11 619 (+1 333).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»