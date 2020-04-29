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12:37 | 30.04.2020

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 74 случая заражение коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.

Заражение подтверждено специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Первоуральска, Пышминского городского округа. Также среди заболевших – 7 жителей других регионов России.

Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Выписано еще 10 человек – врачи помогли вылечиться уже 125 пациентам.

За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число зараженных достигло 106 498. Скончались 1 073 (+101). Выздоровели 11 619 (+1 333).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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