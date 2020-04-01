Свердловчане впервые смогут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства

19:52 | 29.04.2020

Фото: vot69.ru

Региональный этап всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» впервые состоится в Свердловской области, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Конкурс поводят в рамках реализации национального проекта «Образование». Его целью является развитие волонтерских инициатив в регионах России.



Прием заявок на конкурс стартовал на платформе АИС «Молодежь России» 28 апреля, а завершится он 19 мая. Каждому участнику предстоит направить не более трех проектов по направлениям: школьное волонтерство, студенческое волонтерство, волонтерство трудоспособного населения, «серебряное» волонтерство (обеспечение самореализации людей старшего поколения).



Как подчеркнули в департаменте информполитики, активное развитие волонтерства в Свердловской области началось в 2017 году с объявления губернатором Евгением Куйвашевым Года добровольчества. Тогда в регионе быстрыми темпами начали развиваться все направления волонтерства, а сейчас область является одним из лидеров по развитию добровольческого движения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»