Стихийный рынок около «Таганского ряда» закрылся после полицейских рейдов

В Екатеринбурге после полицейских рейдов прекратил свою работу стихийный рынок около «Таганского Ряда», расположенный рядом со зданием ДК ВОС на Минометчиков,24. Рынок, где продают ширпотреб с признаками контрафактности и мясную продукцию без сертификатов, проработал несколько дней, несмотря на запрет, введенный в связи с принятием ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.На прошлой неделе, в том числе в минувшие выходные на место неоднократно выезжали полицейские патрули. Сотрудники правоохранительных органов проводили разъяснительные беседы с торговцами, в отношении нескольких лиц были выписаны административные протоколы. Несколько гастарбайтеров были привлечены к ответственности за несоблюдение миграционного законодательства.Внимание к деятельности рынка привлек координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. В адрес губернатора Евгения Куйвашева он направил письмо с просьбой принять меры по недопущению нарушений закона, указав на массовые скопления граждан на территории торгового комплекса.