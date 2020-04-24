Еще 33 случая коронавируса подтвердили в Свердловской области

15:18 | 25.04.2020

Фото: imgirl.ru

На Среднем Урале зарегистрировано еще 33 новых случая COVID-19. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга, Серова, Ревды, Белоярского и Каменского районов, Красноуфимска и Сысерти.



Всего в регионе зафиксировано 337 случаев новой коронавирусной инфекции.



Врачи оценивают состояние 18 пациентов как тяжелое, 67 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.



За прошедшие сутки ещё 5 человек вылечились и выписаны из больниц, таким образом, уральские врачи за весь период вылечили 87 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»