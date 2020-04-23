Трое председателей райсудов на Среднем Урале прекратили полномочия

12:38 | 24.04.2020

В Камышловском районном суде Свердловской области сменился председатель. Решением Квалификационной коллегии судей Свердловской области были прекращены полномочия председателя Олега Шарипова, возглавлявшего райсуд с марта 2015 года. Исполнение обязанностей председателя Камышловского районного суда в части решения организационных, кадровых, финансовых и хозяйственных вопросов возложены на судью Дмитрия Деева.



Олег Шарипов начинал с должности судьи Пышминского районного суда, куда пришел в 1998 году, в 2012 году возглавив его. В марте 2015 года он стал председателем Камышловского городского суда, а в декабре 2016 года после упразднения Камышловского и Пышминского судов и создания на их базе одного районного суда, был назначен его председателем.



Добавим, что решением Квалификационной коллегии судей Свердловской области были также прекращены полномочия двух судей Арбитражного суда Свердловской области и председателя Каменского районного суда Оксаны Горбуновой (с 22 мая 2020 года) и председателя Красноуральского городского суда Асии Иллариончиковой.

© «Вечерние ведомости»