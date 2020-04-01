В стационарах Свердловской области находится 310 человек с подозрением на коронавирус

21:35 | 21.04.2020

Фото: markets.businessinsider.com

В свердловских стационарах находится 310 человек с подозрением на COVID-19, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



На сегодняшний день под наблюдением медиков в регионе находятся 5873 гражданина. За последние сутки врачи обследовали на коронавирус 1053 человека.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 233 случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Екатеринбурге -183 человека, на втором месте Полевской, там 13 случаев, в Нижнем Тагиле и Заречном выявили по 5 случаев, в Красноуфимске 4 случая, в Верхней Пышме и Камышлове по 3 случая, по 2 случая зафиксировано в Ревде, Верхней Салде, Каменском и Белоярском районах, Серове и Первоуральске. Меньше всего заболевших в Верхнем Тагиле, Нижнесергинском и Красноуфимском районах – там всего по 1 случаю. Отметим, 55 человек уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»