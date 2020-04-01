Новости дня
21:35 | 21.04.2020
Фото: markets.businessinsider.com
В стационарах Свердловской области находится 310 человек с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день под наблюдением медиков в регионе находятся 5873 гражданина. За последние сутки врачи обследовали на коронавирус 1053 человека.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 233 случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Екатеринбурге -183 человека, на втором месте Полевской, там 13 случаев, в Нижнем Тагиле и Заречном выявили по 5 случаев, в Красноуфимске 4 случая, в Верхней Пышме и Камышлове по 3 случая, по 2 случая зафиксировано в Ревде, Верхней Салде, Каменском и Белоярском районах, Серове и Первоуральске. Меньше всего заболевших в Верхнем Тагиле, Нижнесергинском и Красноуфимском районах – там всего по 1 случаю. Отметим, 55 человек уже здоровы и выписаны из больниц.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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