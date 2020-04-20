На Урале мужчина взорвал банкомат в магазине и похитил деньги

09:50 | 21.04.2020

В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» в магазине «Верный» и похитил деньги. На камеры видеонаблюдения попало, как мужчина заходит в помещение и покидает его с клетчатой сумкой.



«Злоумышленник, по предварительным данным, был в маске. Очевидно, что к преступлению представители криминального мира тщательно готовились. Ограбление не спонтанное. Точный способ вскрытия банкомата устанавливают сыщики уголовного розыска. По одной из отрабатываемых версий, в терминал было закачано некое вещество, которое впоследствии взорвали. Впрочем, оперуполномоченные отрабатывают и другие версии хищения средств»,- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



В пресс-службе Уральского банка «Сбербанк России» рассказали, что инцидент в настоящее время подтверждается. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»