В Екатеринбурге из-за двух выявленных случаев коронавируса закрыли на карантин отделение ЦГКБ № 1

16:36 | 18.04.2020

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Хирургическое отделение ЦГКБ №1 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за выявления коронавируса у двух сотрудников. Об этом со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах города сообщает издание URA.RU. Положительные тесты, по словам источника издания, оказались у заведующего отделением и сестры-хозяйки.



«Все сотрудники отделения отправлены на карантин и выведены из системы медпомощи в городе», — передает слова источника издание.



Отметим, что хирургическое отделение ЦГБ №1 является одним из крупнейших хирургических отделений Екатеринбурга, обслуживающим порядка 380 тысяч екатеринбуржцев. Теперь, по словам источника издания, горожан нуждающихся в хирургической помощи будут отправлять в ГКБ № 40 или ГКБ № 7.



В пресс-службе Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, куда издание обратилось с просьбой подтвердить информацию, журналистов переадресовали в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Свердловской области. На момент публикации ответ из штаба не поступил.

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