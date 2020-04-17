В Екатеринбург прибудет рейс из Бангкока

16:26 | 18.04.2020

Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний»

Самолёт с уральскими туристами вылетел из Бангкока в Екатеринбург. Прибытие рейса U63782 в Кольцово ожидается 19 апреля в 1:30. Перелёт выполняют «Уральские авиалинии».



Как сообщает Telegram-канал авиаперевозчика, самолёт Airbus A321neo вылетел из Таиланда в уральскую столицу в 15:40. На борту воздушного судна находятся 180 пассажиров. Все они проживают в Екатеринбурге, а также в Свердловской и Челябинской областях.



Согласно плану, самолёт совершит техническую посадку для дозаправки в аэропорту Иркутска. После приземления в Екатеринбурге часть пассажиров будут доставлены на специальном автобусе в Челябинск.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»