В Свердловской области подтвердили еще четыре случая COVID-19

13:27 | 17.04.2020

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В Свердловской области лабораторно подтвердили еще 4 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга, Ревды и Полевского. Всего в области на сегодняшний день зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции. Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, 13 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



За прошедшие сутки выписали двух человек. Таким образом, всего уральские врачи вылечили уже 49 пациентов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»