В Каменске-Уральском осужденные записали ролик с благодарностью врачам #МЫВМЕСТЕ

18:00 | 16.04.2020

Фото: m.123ru.net

Осужденные рецидивисты из ИК-47 Каменска-Уральского записали видеоролики с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #СИДИМДОМА с благодарностью врачам, борющимся с пандемией коронавируса.



Ролик с хештегом «Сидимдома» начинается с напоминания в слайдах – нерабочие дни даны не ради прогулок, а чтобы остановить распространение вируса. «Мы просим ограничить активность пределами вашего дома», – обращаются зеки к зрителям. «Песня, спетая сердцем, музыка с чистой душой, помянем тех, кого больше нет, вспомним тех, кто рано ушел», – так звучат первые слова песни в исполнении коллектива заключенных «Мы». Затем мужчины читают рэп, предлагая помянуть ушедших, выпить водки и помолиться в церкви. На фоне – кадры из новостей и виды Екатеринбурга.







Второй ролик – «#Мывместе» – заключенные посвятили врачам. «Боже, дай им сил и крепкого здоровья. До самого конца и от самого начала мы вместе. И с вами мы пройдем любые дали», – читают речитатив заключенные. Фоном в клипе демонстрируются кадры телеканалов о ситуации с коронавирусом и работе врачей. А в конце ролика осужденные показывают таблички со словами благодарности.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/689593.html







В учреждении действует студия кабельного ТВ, развито производство швейных изделий, сушеного картофеля и изделий из дерева. В свободное время осужденным предоставляется возможность развивать свои творческие способности — здесь ежегодно проводится творческий конкурс «Голос», сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»