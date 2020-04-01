В Свердловской области клещи покусали более 350 человек, треть из которых – дети

10:52 | 15.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Свердловской области зарегистрировано 358 случаев укуса клещами в 42 муниципалитетах района. Примерно треть пострадавших (109 человек) – дети.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего пострадавших – в Екатеринбурге, Сухом Логе, Пышминском районе, Талице, Каменске-Уральском, Ирбите, Березовском, Артёмовском, Тугулыме и Богдановиче.



Отметим, двоим укушенным поставлен предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз», а диагноз «клещевой энцефалит» не поставлен никому из свердловчан.



Напомним, из-за режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, в регионе временно прекратили ставить прививки от клещевого энцефалита.



Добавим, в этом году на Среднем Урале запланировано проведение акарицидных обработок на территории 12 200 га.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»