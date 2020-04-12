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15:26 | 13.04.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

«Облачный» экзамен на «отлично» сдали магистранты Технического университета УГМК

Впервые в России корпоративный вуз провел защиту магистерских диссертаций в дистанционном формате.

На прошлой неделе состоялись защиты выпускных квалификационных работ магистрантов на кафедре прикладной экономики Технического университета УГМК. Это не первый выпуск магистратуры корпоративного инженерного вуза, но в этот раз из-за сложившейся ситуации с ограничениями в России и мире он оказался необычным. Членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и студентов университета разделяли десятки, а иногда и тысячи километров. Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, каждый из тринадцати магистрантов-экономистов ТУ УГМК представлял результаты своей научно-исследовательской работы по системе видео-конференц-связи. Студенты, как правило, защищались из дома. Забегая вперед, скажем, что сегодня всем тринадцати магистрантам выставлены оценки «отлично».

«Облачная защита» таила в себе два вида рисков. С одной стороны, требовалось устойчивое Интернет-соединение на шесть, а, возможно, и более часов. Причем предстояло организовать он-лайн взаимодействие десятков человек: не только членов ГЭК и магистрантов, но и научных руководителей, кураторов-экспертов. Во-вторых, дистанция не должна была помешать в полной мере понять компетенции, которые приобрели магистранты за 2,5 года заочного обучения и понизить «градус» накала страстей, свойственных таким серьезным этапам жизни каждого человека.

«Защита дипломов всегда является эмоциональным апогеем как для студентов, так и для выпускающей кафедры, а удаленный формат мог лишить вуз «блеска в глазах магистрантов», - говорит заведующий кафедрой прикладной экономики ТУ УГМК Дмитрий Воронов. - В результате труд, который они проделали за годы обучения, мог оказаться раскрытым в недостаточной степени. Но магистранты ТУ УГМК прекрасно подготовились к защите на расстоянии. У государственной экзаменационной комиссии не осталось и тени сомнений, что поставленные перед магистрантами научно-производственные задачи были решены в полном объеме».

Как отметили члены ГЭК, яркая тенденция всех проектов – движение к комплексной цифровизации локальных решений магистров в единую систему всей компании.

Вот лишь три примера. Заместитель начальника планово-экономического отдела ПАО «Челябинский цинковый завод» Екатерина Коцюр (научный руководитель – начальник отдела технико-экономических обоснований ОАО «Уралмеханобр» канд. экон. наук Елена Позднякова) представила механизм трансформации бухгалтерской отчетности ТОО «NOVA цинк» для интеграции в корпоративную систему управленческого учета УГМК.

Ведущий экономист управления бюджетирования ОАО «УГМК» Анастасия Лихошерстова (научный руководитель – начальник отдела стратегического анализа ОАО «УГМК» канд. экон. наук Антон Емельянов) провела детальное исследование формирования себестоимости на горнорудных предприятиях УГМК. Проект позволит создать единую систему планирования, учета, анализа и контроля себестоимости на горно-обогатительных предприятиях холдинга.

Экономист по планированию рудника ОАО «Святогор» Андрей Бургардт (научный руководитель – канд. экон. наук Алла Голубева) представил новые подходы принятия решений о сроках замены изношенного оборудования. Это позволит повысить эффективность эксплуатации основных производственных фондов предприятий УГМК.

В день защиты была организована связь с Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Челябинском, Шадринском, Медногорском, Учалами, Томском, Сибаем, Красноуральском, Кемерово, Рубцовском и с Карагандинской областью Республики Казахстан, где работает предприятие «Nova цинк». Всего в процесс защиты магистерских квалификационных работ было вовлечено 52 человека, включая пять членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Это значит, что одновременно в сети находилось более 50 точек связи, которые отделяли друг от друга порой тысячи километров (скажем, от Верхней Пышмы до Рубцовска Алтайского края – 1800 км).

«Защита работ магистрантов проходила в программе «Skype для бизнеса», - комментирует начальник управления информационных технологий ТУ УГМК Андрей Крестников. - Технология удаленного обучения у нас отработана уже несколько лет. Но важнейшее событие – защита, да еще с таким множеством статусных участников, впервые. Поэтому заранее нашими IT-специалистами были проведены несколько стадий тестирования надежности связи. Возникающие проблемы удалось решить еще до защиты. Поэтому в день работы членов ГЭК никаких сложностей не возникло, все компьютеры и их владельцы были готовы к общению. Презентации магистранты демонстрировали сами, затем были вопросы и ответы. Суммарно защита тринадцати работ заняла около шести часов. Примерно такое же время потребовалось бы и на защиту в очной форме, в привычном режиме».

Сами новоиспеченные магистры, сравнивая свои ощущения с тем, как проходили защиты раньше, говорят о неизменном чувстве ответственности, но иных эмоциональных ощущениях.

«Нынешняя нестандартная защита, где я одна перед экраном и камерой, а не непосредственно перед комиссией, по уровню волнения, напряженности соответствовала важности события. Ответственность никак нельзя было преуменьшить, хоть и защищалась я в этот раз со своего домашнего компьютера в квартире в Верхней Пышме. Связь, к слову, была замечательная. Да, я не могла видеть реакцию членов ГЭКа, отвечала на их вопросы «в экран», но, возможно, это и к лучшему – так меньше отвлекаешься на внешний фон, полностью концентрируешься на сути вопроса. Что было действительно непривычно, так это отсутствие рядом других магистрантов. За два с половиной года обучения мы сильно сблизились, сдружились. Каждый изучал систему учета и анализа себестоимости продукции на своем предприятии, но потом сравнивали результаты, обобщали данные, обменивались опытом. А в момент защиты пришлось находиться далеко друг от друга. Обычно ведь в таких случаях студенты подбадривают другу друга, дружно встречают после защиты аплодисментами. Здесь мы непрерывно слушали защиты друг друга и каждого, кто «отстрелялся», поздравляли по телефону», – рассказывает одна из защитившихся – Анастасия Лихошерстова.

Отметим, что сама Анастасия должна была защищаться в родном Гае, но комплекс новых знаний, полученных в процессе обучения в магистратуре ТУ УГМК, способствовал ее переводу в Управление бюджетирования управляющей компании ОАО «УГМК». Теперь она живет в Верхней Пышме. Под руководством заместителя начальника управления Светланы Киташевой участвует в новом проекте формирования финансовых моделей предприятий УГМК и холдинга в целом.

«Это прекрасный пример, как ТУ УГМК способствует выявлению таких «звёздочек» - перспективных специалистов «с мест», их обучению и вовлечению в новые проекты для компании. Конечно, заслужен и карьерный рост этих специалистов», - комментирует директор вуза Вячеслав Лапин.

Впервые в работе ГЭКа принимала участие начальник управления бюджетирования ОАО «УГМК» Алефтина Киташева.

«Благодаря четкой организации работы университета защита прошла уверенно и динамично. Результаты работы магистрантов за 2,5 года обучения будут востребованы в текущей деятельности предприятий. С точки зрения практики дистанционная форма - непривычный процесс, и, возможно, не в полной мере позволяет магистранту раскрыться. Но это полезный опыт. Дистанционные технологии – это технологии будущего. С ними нужно «дружить». Хорошо, что ТУ УГМК делает это системно», – говорит она.

© «Вечерние ведомости»

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