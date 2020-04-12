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15:26 | 13.04.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
«Облачный» экзамен на «отлично» сдали магистранты Технического университета УГМК
На прошлой неделе состоялись защиты выпускных квалификационных работ магистрантов на кафедре прикладной экономики Технического университета УГМК. Это не первый выпуск магистратуры корпоративного инженерного вуза, но в этот раз из-за сложившейся ситуации с ограничениями в России и мире он оказался необычным. Членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и студентов университета разделяли десятки, а иногда и тысячи километров. Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, каждый из тринадцати магистрантов-экономистов ТУ УГМК представлял результаты своей научно-исследовательской работы по системе видео-конференц-связи. Студенты, как правило, защищались из дома. Забегая вперед, скажем, что сегодня всем тринадцати магистрантам выставлены оценки «отлично».
«Облачная защита» таила в себе два вида рисков. С одной стороны, требовалось устойчивое Интернет-соединение на шесть, а, возможно, и более часов. Причем предстояло организовать он-лайн взаимодействие десятков человек: не только членов ГЭК и магистрантов, но и научных руководителей, кураторов-экспертов. Во-вторых, дистанция не должна была помешать в полной мере понять компетенции, которые приобрели магистранты за 2,5 года заочного обучения и понизить «градус» накала страстей, свойственных таким серьезным этапам жизни каждого человека.
«Защита дипломов всегда является эмоциональным апогеем как для студентов, так и для выпускающей кафедры, а удаленный формат мог лишить вуз «блеска в глазах магистрантов», - говорит заведующий кафедрой прикладной экономики ТУ УГМК Дмитрий Воронов. - В результате труд, который они проделали за годы обучения, мог оказаться раскрытым в недостаточной степени. Но магистранты ТУ УГМК прекрасно подготовились к защите на расстоянии. У государственной экзаменационной комиссии не осталось и тени сомнений, что поставленные перед магистрантами научно-производственные задачи были решены в полном объеме».
Как отметили члены ГЭК, яркая тенденция всех проектов – движение к комплексной цифровизации локальных решений магистров в единую систему всей компании.
Вот лишь три примера. Заместитель начальника планово-экономического отдела ПАО «Челябинский цинковый завод» Екатерина Коцюр (научный руководитель – начальник отдела технико-экономических обоснований ОАО «Уралмеханобр» канд. экон. наук Елена Позднякова) представила механизм трансформации бухгалтерской отчетности ТОО «NOVA цинк» для интеграции в корпоративную систему управленческого учета УГМК.
Ведущий экономист управления бюджетирования ОАО «УГМК» Анастасия Лихошерстова (научный руководитель – начальник отдела стратегического анализа ОАО «УГМК» канд. экон. наук Антон Емельянов) провела детальное исследование формирования себестоимости на горнорудных предприятиях УГМК. Проект позволит создать единую систему планирования, учета, анализа и контроля себестоимости на горно-обогатительных предприятиях холдинга.
Экономист по планированию рудника ОАО «Святогор» Андрей Бургардт (научный руководитель – канд. экон. наук Алла Голубева) представил новые подходы принятия решений о сроках замены изношенного оборудования. Это позволит повысить эффективность эксплуатации основных производственных фондов предприятий УГМК.
В день защиты была организована связь с Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Челябинском, Шадринском, Медногорском, Учалами, Томском, Сибаем, Красноуральском, Кемерово, Рубцовском и с Карагандинской областью Республики Казахстан, где работает предприятие «Nova цинк». Всего в процесс защиты магистерских квалификационных работ было вовлечено 52 человека, включая пять членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Это значит, что одновременно в сети находилось более 50 точек связи, которые отделяли друг от друга порой тысячи километров (скажем, от Верхней Пышмы до Рубцовска Алтайского края – 1800 км).
«Защита работ магистрантов проходила в программе «Skype для бизнеса», - комментирует начальник управления информационных технологий ТУ УГМК Андрей Крестников. - Технология удаленного обучения у нас отработана уже несколько лет. Но важнейшее событие – защита, да еще с таким множеством статусных участников, впервые. Поэтому заранее нашими IT-специалистами были проведены несколько стадий тестирования надежности связи. Возникающие проблемы удалось решить еще до защиты. Поэтому в день работы членов ГЭК никаких сложностей не возникло, все компьютеры и их владельцы были готовы к общению. Презентации магистранты демонстрировали сами, затем были вопросы и ответы. Суммарно защита тринадцати работ заняла около шести часов. Примерно такое же время потребовалось бы и на защиту в очной форме, в привычном режиме».
Сами новоиспеченные магистры, сравнивая свои ощущения с тем, как проходили защиты раньше, говорят о неизменном чувстве ответственности, но иных эмоциональных ощущениях.
«Нынешняя нестандартная защита, где я одна перед экраном и камерой, а не непосредственно перед комиссией, по уровню волнения, напряженности соответствовала важности события. Ответственность никак нельзя было преуменьшить, хоть и защищалась я в этот раз со своего домашнего компьютера в квартире в Верхней Пышме. Связь, к слову, была замечательная. Да, я не могла видеть реакцию членов ГЭКа, отвечала на их вопросы «в экран», но, возможно, это и к лучшему – так меньше отвлекаешься на внешний фон, полностью концентрируешься на сути вопроса. Что было действительно непривычно, так это отсутствие рядом других магистрантов. За два с половиной года обучения мы сильно сблизились, сдружились. Каждый изучал систему учета и анализа себестоимости продукции на своем предприятии, но потом сравнивали результаты, обобщали данные, обменивались опытом. А в момент защиты пришлось находиться далеко друг от друга. Обычно ведь в таких случаях студенты подбадривают другу друга, дружно встречают после защиты аплодисментами. Здесь мы непрерывно слушали защиты друг друга и каждого, кто «отстрелялся», поздравляли по телефону», – рассказывает одна из защитившихся – Анастасия Лихошерстова.
Отметим, что сама Анастасия должна была защищаться в родном Гае, но комплекс новых знаний, полученных в процессе обучения в магистратуре ТУ УГМК, способствовал ее переводу в Управление бюджетирования управляющей компании ОАО «УГМК». Теперь она живет в Верхней Пышме. Под руководством заместителя начальника управления Светланы Киташевой участвует в новом проекте формирования финансовых моделей предприятий УГМК и холдинга в целом.
«Это прекрасный пример, как ТУ УГМК способствует выявлению таких «звёздочек» - перспективных специалистов «с мест», их обучению и вовлечению в новые проекты для компании. Конечно, заслужен и карьерный рост этих специалистов», - комментирует директор вуза Вячеслав Лапин.
Впервые в работе ГЭКа принимала участие начальник управления бюджетирования ОАО «УГМК» Алефтина Киташева.
«Благодаря четкой организации работы университета защита прошла уверенно и динамично. Результаты работы магистрантов за 2,5 года обучения будут востребованы в текущей деятельности предприятий. С точки зрения практики дистанционная форма - непривычный процесс, и, возможно, не в полной мере позволяет магистранту раскрыться. Но это полезный опыт. Дистанционные технологии – это технологии будущего. С ними нужно «дружить». Хорошо, что ТУ УГМК делает это системно», – говорит она.
© «Вечерние ведомости»
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