Куйвашев разрешил продавать семена и работать автосалонам, лесникам и адвокатам

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области расширил перечень предприятий, товаров и услуг, которым разрешено работать и которыми разрешено торговать, соответственно, во время действия режима полной самоизоляции.Так, с 13 апреля помимо прочих могут работать магазины по продаже автомобилей и автозапчастей, электронной и компьютерной техники, программного обеспечения, средств связи, сантехнического оборудования, очков и линз, а также семян, саженцев, цветов, посадочного материала и садово-огородного инвентаря. Последнее пришлось как нельзя кстати, в связи с начинающимся сезоном садоводства и огородничества. Кроме того новый указ разрешил выходить на работу адвокатам и сотрудникам организаций, выполняющих сезонные работы по охране, защите и воспроизводству лесов.Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.Напомним, 3 апреля Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 20-го числа. В указе главы региона прописаны ограничения, которым должны следовать жители. Позже губернатор дал добро на возвращение к трудовой деятельности парикмахеров и частных детских садов.