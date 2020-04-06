Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень будет введено реверсивное движение

20:26 | 6.04.2020

Фото: luki-news.ru

Из-за ремонта переезда на трассе Екатеринбург – Тюмень с 15 по 17 апреля будет введено реверсивное движение, об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Планируется, что ремонтные работы будут проходить на 48 километре трассы с 10 до 20 часов. Водители смогут объехать участок через поселок студенческий. На месте будет работать регулировщик.



В «Уралуправтодоре» водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать ПДД и учитывать обстоятельства при планировании маршрута.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»