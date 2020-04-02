Инспекторы ГИБДД задержали пьяного свердловчанина на «Оке», отмечающего день рождения дочери

15:34 | 3.04.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 3 апреля, утром сотрудники ГИБДД задержали в Ревде нетрезвого водителя, который управлял автомобилем «Ока». Автоинспекторы установили, что за рулем находится 24-летний местный житель. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир – молодой человек, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области



Оба парня имели признаки опьянения, но в свое оправдание сказали, что отмечают рождение дочери, при этом пассажир, пытался убедить сотрудников ГИБДД, что рождение его дочери – это событие, которое «разрешает употребить, даже за рулем».



Проведенное освидетельствование лишь доказало употребление алкоголя водителем «Оки». Результат - 0,780 мг/л, что соответствует сильному опьянению. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение права управления транспортным средством.



Госавтоинспекция Свердловской области призывает граждан обязательно сообщать в полицию о фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей. Телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области - (343) 269-77-00, здесь информация принимается круглосуточно.

© «Вечерние ведомости»