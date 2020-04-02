Свердловским волонтерам выделили автомобили местных администраций

10:44 | 3.04.2020

Фото: телеграмм-канал СтопCOVID-19

Свердловские волонтеры в городах и поселках получили в свое распоряжение автомобили из гаражей местных администраций. Такое решение предложил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.



Главы муниципалитетов выделили машины, чтобы волонтеры смогли ездить в магазины и аптеки, выполняя просьбы пожилых, маломобильных и многодетных жителей Свердловской области.



Отмечается, что такая практика уже применяется в Нижнем Тагиле, Сысерти, Пышме Артемовском, Дегтярске, Ирбите, Красноуральске и в других свердловских городах и поселках.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»