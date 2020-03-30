Конституционный комитет СФ поддержал введение уголовной ответственности за нарушение карантина

15:00 | 31.03.2020

Фото: ТАСС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы за нарушение карантина.



Согласно закону, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.



Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит срок до семи лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»