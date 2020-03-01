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18:37 | 30.03.2020
Фото: big-rostov.ru
Житель Тавды проведёт 8 месяцев в колонии строгого режима за пьяную езду
Такое решение вынес Тавдинский районный суд на основании доказательств, которые предоставил государственный обвинитель. Тавдинец признан виновным в совершения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).
«Судом установлено, что 17 января 2020 года обвиняемый в нарушение требований п. 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, являясь лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, вновь управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Тавдинский». От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. При этом, обвиняемый 12 августа 2019 года уже был осужден за совершение аналогичного преступления по ст. 264.1 УК РФ, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд назначил нарушителю наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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