На Урале разыскивают мужчину, который уехал в Екатеринбург на поиски работы

20:46 | 29.03.2020

Фото: ОМВД России по Североуральску

В Свердловской области разыскивают 28-летнего Сергея Цуканова, который 23 марта уехал из Североуральска в Екатеринбург для поиска работы. Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками в среду, 25 марта.



Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые, сутулится.



На момент пропажи мужчина был одет в куртку, брюки, кепку и сапоги — все черного цвета. При себе у Сергея была темно-синяя спортивная сумка и документы.



Поискам пропавшего занимается полиция. Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по Североуральску телефонам: (34380) 2-05-45 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»