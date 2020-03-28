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14:09 | 29.03.2020

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

На севере Свердловской области разгневанный мужчина сбросил автомобиль со скалы в реку

В окрестностях Североуральска в результате ссоры между бывшими супругами произошло падение автомобиля с прибрежной скалы на лед реки Вагран. О курьёзном происшествии сообщил в подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург».

По словам подписчика, бывшая супруга отказалась подарить автомобиль мужчине, что, очевидно, сильно расстроило свердловчанина, и он решил сбросить автомобиль со скалы.

«На связи Североуральск, север области. 24 марта скинули со скалы на лёд реки Вагран автомобиль. Реки возле города текут по бетонным каналам, этот называют "дублёром". По предварительной информации авто скинул в реку бывший муж хозяйки автомобиля за то, что она отказалась ему его подарить", - написал он, подкрепив пост фотографией автомобиля.

Судя по фото, машину восстановить не получится.

© «Вечерние ведомости»

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