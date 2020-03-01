Новости дня
16:50 | 27.03.2020
Фото: пресс-служба Уральского государственного аграрного университета
Студенты-ветеринары помогут свердловчанам на карантине с уходом за домашними животными
Волонтёрское движение организовали студенты-активисты первого на Урале зоологического студенческого отряда «Деусвальд».
Активисты окажут помощь с уходом за домашними животными находящимся в профилактической изоляции по коронавирусу, а также людям старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция.
«Сегодня мы все попали в непростую ситуацию, когда без взаимной помощи не обойтись. Мы понимаем всю ответственность карантина, особенно для тех, кто уже находится в лечебном учреждении, поэтому готовы предложить свою помощь по выгулу домашних животных, покупке корма и консультированию по уходу», - рассказала Алина Ахметьянова, руководитель волонтерского отряда, студентка факультета ветеринарной медицины и экспертизы УрГАУ.
Заявки принимает по телефону (343) 350-09-42.
© «Вечерние ведомости»
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