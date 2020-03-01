В России за нарушение карантина можно будет получить до семи лет тюрьмы

17:22 | 24.03.2020

Фото: independent.co.uk

Завтра, 25 марта, Совет Госдумы обсудит вопрос об ужесточении наказания за несоблюдение карантина. Соответствующие поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.



Предполагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. За такое будет грозить штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.



Если же нарушение карантина повлечет за собой чью-то смерть, либо будет сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, нарушителя ждёт штраф до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.



За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»