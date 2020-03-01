В больнице №40 Екатеринбурга рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусом

17:43 | 23.03.2020

Фото: rodina.news

В екатеринбургской ГКБ №40 рассказали о состоянии пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. По словам исполняющего обязанности заведующего первым инфекционным отделением ГКБ №40 Виталия Белоусова, их состояние является удовлетворительным, они в хорошем настроении.



В больнице есть все необходимые лекарства и защитные средства. Все сотрудники знают алгоритм действий в случае ЧП и регулярно связываются с коллегами из Европы, которые рассказывают о своем опыте. Жителей Свердловской области врачи призвали не паниковать и уважительно относиться к медработникам.



«Мы понимаем тот стресс и дискомфорт, с которым сталкиваются пациенты, находящиеся на принудительной госпитализации. Также мы осознаем тот информационный шум, который не всегда дает возможность правильно оценить эпидемиологическую опасность неспециалисту. Поэтому мы настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические мероприятия, которые введены», – отметил Виталий Белоусов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»