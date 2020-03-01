Из свердловского полицейского главка уволился сын известного генерала. Он возглавлял ключевое подразделение в УЭБиПК

19:55 | 18.03.2020

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области громкое увольнение. Как стало известно veved.ru, рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию написал начальник отдела по потребительскому рынку подполковник Андрей Бердников – сын известного генерала, бывшего начальника управления по работе с личным составом главка Виктора Бердникова.



Редакция попросила прояснить ситуацию пресс-секретаря полицейского главка Валерия Горелых.



«Начальник подразделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, о котором идет речь, действительно уходит на заслуженный отдых. У него за плечами 22 года стажа в системе МВД. Его уход из УЭБиПК не связан с приходом нового руководителя службы. Он планировал уйти еще в сентябре прошлого года. Сначала Андрей Викторович намерен провести очередной отпуск, и только затем покинет ряды МВД. Наслаждаться долго свободным времяпрепровождением он не намерен, у него уже имеется дело по душе. Как говорится, пусть ему сопутствует удача на новом поприще», – отметил полковник Горелых.



Об Андрее Бердникове известно, что до службы в УЭБиПК он возглавлял ОБЭП Верх-Исетского района Екатеринбурга, затем стал заместителем начальника отдела по выявлению преступлений в финансово-кредитной сфере областного УБЭП, и уже в 2013-2014 гг. возглавил отдел потребрынка УЭБиПК. В 2017 году за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе он был удостоен медали МВД России «За доблесть в службе».



Добавим также, что на счету отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке УЭБиПК – десятки ликвидированных игровых залов и цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции.

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