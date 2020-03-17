Администрация Камышлова посеяла панику среди населения, приняв постановление об организации срочного захоронения трупов людей

12:10 | 18.03.2020

Глава Камышловского городского округа Алексей Половников издал странное в условиях нынешней ситуации с коронавирусом постановление «Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории КГО», тем самым создав панику среди местного населения.



Согласно тексту постановления, оно принимается «с целью заблаговременной подготовки, организации, проведения и всестороннего обеспечения работ по поиску, извлечению, опознанию и захоронению тел (останков) погибших в случае возникновения военных действий (или вследствие этих действий), а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом».



В связи с вышеуказанным, администрация создает комиссию по срочному захоронению трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории Камышловского городского округа.



В комиссию вошли первый заместитель главы администрации Евгений Бессонов, начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности Александр Удалов, начальник МО МВД России «Камышловский» Алексей Кириллов и др.



В постановлении также отмечается, что по окончании перевозки и захоронения погибших (умерших) транспорт должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, а после дезинфекции проводиться санитарно-эпидемиологический и дозиметрический контроль автотранспорта.





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